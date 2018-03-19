Трое рабочих спасли собаку с крыши саркофага в Чернобыле. ВИДЕО

Польский путешественник и член фонда Clean Futures Лукаш Завадски опубликовал ролик со спасением собаки с крыши саркофага в Чернобыле. Он рассказал, что это произошло в феврале 2018 года, во время визита в «зону отчуждения».

Собака забралась на саркофаг «Укрытие-2», который закрывает разрушенный во время аварии четвёртый энергоблок АЭС. По словам Завадски, ей на выручку пришли трое рабочих, у которых было альпинистское снаряжение — им пришлось забраться на высоту 92 метров. Они закрепили собаку спасательными ремнями и вместе с ней спустились на землю.

Clean Futures — некоммерческий фонд, который уже несколько лет занимается спасением бездомных собак в зоне чернобыльской АЭС. Они также выступают за стерилизацию животных для контроля популяции и защиты рабочих от постоянных нападений, передает tjournal.ru.