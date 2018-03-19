В США дети придумали, как отомстить матери, отбирающей телефоны

В США дети придумали способ, как проучить мать, которая отбирает на ночь их мобильные устройства.

Как написала в Twitter Мишель Гиггер, каждую ночь она забирает к себе в комнату телефоны и планшеты своих четверых детей. Подростки решили отомстить матери и поставили будильники на каждом из устройств. Все они поочередно будили Гиггер в разное время посреди ночи.

"Я впечатлена их находчивостью и командной работой", — пошутила Гиггер в на своей странице в соцсети.

Однако, по словам женщины, теперь все четверо находятся под домашним арестом, пишет РИА Новости

В комментариях к записи Гиггер заметила, что работает в школе и ежедневно сталкивается с сонными учениками, которые ночи напролет "сидят в своих телефонах".







