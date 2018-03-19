РАК (22 июня - 23 июля)

Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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