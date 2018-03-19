Итальянец создал модульный дом, который можно собрать за 6-7 часов

Итальянский архитектор Ренато Видаль создал новый тип домов, так называемых модульных зданий, которые можно легко собрать и разобрать. Видео того, как строится подобное жилище, опубликовал сайт Mashable.

Необычный дом можно построить за шесть или семь часов. Такого рода здания хорошо подходят как для стандартного проживания, так и для временного. Например, подобные сооружения можно возвести во время спортивных соревнований, ярмарок или наоборот во время оказания первой медицинской помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, пишет 360tv.ru.

Строительство подобного жилья не повредит окружающей среде: дом складывается из отдельных модулей. Производством занимается фирма M.A.D.i. Его стоимость составляет примерно 33 400 долларов.