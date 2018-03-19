Владимир Путин назвал цели нового президентского срока

Глава государства отметил, что также будут решаться вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности и безопасности страны, но в приоритете внутренняя повестка дня.

Действующий президент России Владимир Путин в рамках встречи с сопредседателями своего штаба заявил, что основными направлениями работы на следующий срок будут внутренняя повестка и обеспечение роста экономики в стране, пишет life.ru

"Основное, чем мы будем заниматься, — это, конечно, прежде всего внутренняя повестка дня. Это прежде всего обеспечение темпов роста экономики Российской Федерации, придание ей инновационного характера. Это развитие в области как раз здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших для того, чтобы двигаться вперёд и поднимать уровень жизни наших граждан", — сказал Путин.

Российский лидер также добавил, что "есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны, безопасности".

"Без этого тоже не обойтись, но главное для нас — это внутренняя повестка дня", — заключил он.

Глава государства поблагодарил сопредседателей и выразил надежду на дальнейшую совместную работу.

После обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов Владимир Путин набирает 76,68% голосов.