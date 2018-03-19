Исследование: самая эффективная диета — это натуральные продукты

Специалисты выяснили, что употребление в пищу натуральных продуктов без добавок позволяет быстро сбросить лишний вес.

Диетологи и специалисты по оздоровлению организма выяснили, что викторианская диета не только является одним из самых эффективных способов похудеть, но и максимально быстро насыщает организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами.

Учёные из Университета Лестера выяснили, что изначально появившаяся в качестве "диеты для бедных" система питания, включавшая в себя овсяную кашу, картофель, сельдь, молочные продукты натурального происхождения, остаётся одной из самых полезных для здоровья схем питания.

По своей эффективности викторианская диета может соперничать лишь со средиземноморской: обе диеты не содержат рафинированных углеводов и допускают употребление натурального мяса. Однако именно викторианская, или "крестьянская", диета позволяет получать наибольшее количество питательных веществ из натуральных продуктов, полученных фермерами от домашнего скота, пишет life.ru

В список наиболее полезных продуктов из викторианской диеты вошли картофель, лук-порей, лук, капуста, морковь, свёкла, а также яблоки, груши, клубника и вишня.