Несколько населенных пунктов в Британии отрезаны от цивилизации из-за снега

Несколько населенных пунктов на западе Англии в понедельник оказались отрезаны от цивилизации из-за из-за обильных снегопадов в регионе.

Как говорится в полученном РИА Новости сообщении информационного центра графства Девон, дороги в населенные пункты Илфракомб, Линтон, Линмоут и Комб-Мартин оказались засыпаны снегом, с утра по ним не мог двигаться автотранспорт. К середине дня экстренные службы расчистили часть дорог, однако движение по ним в полном объеме пока не восстановлено, пишет РИА Новости

"Большая часть дорог расчищена и пригодна для использования, однако проблемы с движением сохранятся до конца дня и во вторник. Часть дорог в отдаленных районах остается перекрытой", — говорится в заявлении центра.

Из-за непогоды и морозов 72 человека временно эвакуированы в здание местного колледжа.

Как ожидается, в ряде регионов Великобритании в ближайшие дни сохранится холодная погода, сопровождаемая сильными ветрами и снегопадами.







