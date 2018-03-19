Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за "дела Скрипаля"

МИД Швеции вызовет российского посла в Стокгольме. Причиной стали заявления Москвы о том, что королевство могло быть источником вещества, которым отравили Скрипаля. Об этом РИА новости сообщили в пресс-службе МИД Швеции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь инцидента в Солсбери, заявляла, что "наиболее вероятным источником происхождения <…> химиката являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". По ее словам, это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, "по поводу США тоже надо ставить вопрос", пишет РИА Новости.





Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.



Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным полиции, их отравили веществом А-234, якобы произведенным в России.

Москва отвергла какую-либо причастность к отравлению. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он сказал, что Москва готова к сотрудничеству в расследовании, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.







