Google начинает войну против Amazon

Поисковая система Google договаривается с группой крупных розничных брендов, чтобы те индексировали свои каталоги в поисковик.

Среди компаний, с которыми уже достигнуто соглашение, называются Target, Walmart, Home Depot, Costco и Ulta, пишет Engadget.

Эти компании и любые другие желающие участники могут индексировать свои каталоги в Google, которые появятся в результатах выдачи, когда кто-то начнет искать вещи для покупки. Вместо того, чтобы получать плату за рекламу, Google просто получает сокращение продаж конкурента.

В настоящее время многие поисковые запросы начинаются с Google, но, вероятно, в конечном итоге приходят в Amazon, который считается одним из самых популярных розничных продавцов в мире. На Amazon приходится 44% всех онлайн-продаж в США (на втором месте – eBay с 6,8%, третье делят Walmart и Apple с 3,6%).

Журналисты подчеркивают, что Google Express, еще один проект из поисковой системы, уже продемонстрировал преимущества для торговцев, поскольку розничные продавцы увидели, что объемы покупок при использовании этого инструмента увеличиваются на 30 процентов, сообщает nv.ua

Интересно, что в конце 2017 года, не добившись согласия Amazon на сотрудничество, Google запретила некоторым устройствам компании проигрывать видео с YouTube. В частности, корпорация Google 5 декабря отключила умной колонке Amazon Echo Show, оснащенной экраном, доступ к YouTube.

"Учитывая отсутствие взаимодействия со стороны Amazon, мы больше не поддерживаем YouTube на Echo Show и FireTV. Мы надеемся, что вскоре сможем достичь соглашения, чтобы разрешить эти проблемы", - подчеркивали представители Google.