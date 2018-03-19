В парке "Долина роз" появится современная скейт-площадка

В столичном парке Долина роз будет построен современный скейт-парк. Проект такого парка представили сегодня на рабочем заседании мэрии.

Концепцию строительства изложил муниципальный советник Адриан Кулай. Скейт-парк является частью более крупного проекта по благоустройству и модернизации зеленой зоны, сказал он, не уточнив, однако подробности о стоимости и финансировании работ.

Врио примара Сильвия Раду отметила, что у проекта есть вся поддержка местных властей, но он не может полностью финансироваться из денег примэрии, и призвала авторов концепции также искать внешние источники финансирования, пишет МОЛДПРЕС.

Проект разрабатывается по инициативе спортивного клуба «Скейтбординг». Работы по возведению современного комплекса должны начаться предстоящим летом, они вписываться в инициированную муниципалитетом концепцию благоустройства парка Долина роз.