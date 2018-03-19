Потребители, проживающие в домах №№ 4/1–4/2 на столичной улице Индепенденцей, во вторник, 20 марта, останутся без водопроводной воды. Как отмечает АО „Apă-Canal Chișinău”, в связи с выполнением работ, запланированных компанией „Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроснабжения, которое приведёт к приостановке подачи воды по вышеуказанным адресам, передаёт IPN.
Кроме того, в связи с выполнением работ по замене клапанов и счётчиков, будет приостановлено водоснабжение на следующих улицах: Ион Крянгэ, 82 (включая номер с дробью); Алба-Юлия, 1–5 (включая номера с дробью); Ион Пеливан, 17–19 (включая номера с дробью); Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 8–10 (включая номера с дробью); Ион Некулче, 59–63; Г. Музическу, 2A, а также Друмул Кручий, 95–99 (включая номера с дробью).
Отключения планируются в период с 09:00 до 17:00. Потребителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период отключений.
По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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