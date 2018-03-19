Ситуация в Кишиневе после снегопада

В Кишиневе продолжают расчищать дороги и тротуары. Впрочем, уже к утру на центральных улицах снег убрали. А для водителей главной проблемой стали собственные машины.

Одной щеткой, по словам автомобилистов, с ледяной коркой не справиться. В ход идет химия. А многие решили просто дождаться потепления.



У пешеходов - свои заботы. Некоторые горожане в пример другим взялись за лопаты. Энтузиаст Ион Бакал расчистил вход в парк Валя Морилор.



Ночью снег на улицах убирали 67 спецмашин. Утром на расчистку тротуаров вывели 350 рабочих. Школы, детсады, больницы и общественный транспорт в городе работает в обычном режиме.



"Обращаюсь к преторам - не сидите кабинетах, выходите, говорите с предпринимателями. Пусть расчищают свои участки", - сказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.



В пригородах ситуация сложнее - по узким улицам спецтехника не проедет. А местами на исходе противогололёдный материал. В Кишиневе тоже ждут новых поставок.



"Я обращусь в правительство, постараемся ускорить поставки. Если получим соль с песком сегодня или завтра, отправим вам грузовик", - добавила и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.



Многие водители такси, как всегда в непогоду, просят за поездку больше.



На пешеходных переходах у школ и на сложных перекрестках дежурили сотрудники полиции. За ночь в Кишиневе произошло 19 ДТП.







