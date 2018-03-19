Госдолг США впервые превысил 21 трлн долларов

Объем национального долга США впервые превысил $21 трлн. Об этом свидетельствуют официальные данные американского правительства, сообщает Интерфакс в понедельник, 19 марта.

На 15 марта долг составлял свыше $21 трлн 31,067 млрд. Отметку в $20 трлн госдолг превысил в сентябре прошлого года.

На прошлой неделе министерство финансов США сообщило, что дефицит госбюджета в феврале составил $215,2 млрд, что на 12,1% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($192 млрд). Доходы бюджета упали на 9,4% – до $155,6 млрд, в том числе сборы подоходного налога сократились на 2%.

При этом расходы выросли на 2% и достигли $370,9 млрд. В частности, это обусловлено ростом процентных платежей по госдолгу на 9% – до $28 млрд, а также выплатами, связанными с ликвидацией последствий прошлогодних природных катастроф, пишет korrespondent.net

За пять месяцев 2018 финансового года, который начался 1 октября прошлого года, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 11,5% и составило $391 млрд по сравнению с $350,6 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода увеличился на 2,4% – до $1,3 трлн, в то время как затраты поднялись на 4,4% и превысили $1,7 трлн.

Белый дом прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета до $833 млрд.