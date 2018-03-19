Земле угрожает астероид Бенну

NASA предупреждает о потенциальном риске столкновения с Землей астероида Бенну.

Астероид Бенну был обнаружен 11 сентября 1999 года, в тот момент он находился в 2,2 млн км от Земли. Сейчас астероид диаметром более 500 м мчится по орбите вокруг Солнца со средней скоростью 100 000 км/ч. Ученые полагают, что в случае столкновения с Землей мощность удара составит 1200 мегатонн, что сопоставимо с 80 000 взрывами Хиросимы. Столкновение с астероидом может произойти в 2135 году.

В настоящее время космический корабль OSIRIS-REx направляется к поверхности Бенну, чтобы привезти на Землю образцы, а также составить точную траекторию движения небесного тела, передает Моя планета.

NASA работает над миссией по срочному реагированию и уменьшению опасности астероидов HAMMER — предполагается, что небольшие космические корабли смогут доставлять на поверхность астероидов ядерный заряд, который затем сможет разрушить их частично или полностью. Однако полностью предотвратить такую опасность, как Бенну, при помощи современных методов пока невозможно.