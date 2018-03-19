Турция пригрозила новыми ударами в Сирии и Ираке

Турция намерена нанести новые удары по террористам в Сирии и Ираке. Об этом в понедельник, 19 марта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Турецкий лидер назвал освобождение сирийского города Африн основным этапом операции "Оливковая ветвь". По его словам, с начала этой военной операции нейтрализованы уже 3622 террориста.

Эрдоган подчеркнул, что шаги по борьбе с террористами будут продолжены и в других районах Сирии, в том числе, в Мюнбиче, Айн аль-Араб (Кобан), Таль-Абьяд, Ресулайне, Камышлы.

"Операции будут продолжаться до полного уничтожения зоны, подконтрольной террористам, у границ Сирии с Турцией", - пообещал президент.

При этом он не исключил вероятность проведения антитеррористической операции в Ираке, пишет korrespondent.net

"ВС Турции могут также в любой момент начать операцию против террористов PKK в иракском районе Синджар", - заявил Эрдоган.

По его словам, Анкара обсудила с Багдадом тему проведения антитеррористической операции в районе баз террористов PKK на севере Ирака.

"Мы предупредили центральное правительство Ирака, что недопустимо превращение района Синджар в подобие района Кандиль, где сейчас орудуют главари террористов PKK. Или этот вопрос решит Багдад, или, если это не в силах иракской стороны, ВС Турции могут в любой момент начать операцию в Синджаре", - предупредил турецкий лидер.