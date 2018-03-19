Названа лучшая киберспортивная игра года

Судьи премии SXSW Gaming Awards определили лучшую киберспортивную игру года. Ею был назван многопользовательский шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds, созданный в жанре королевской битвы. Об этом пишет WorthPlaying.

Сообщается, что помимо категории Лучшая киберспортивная игра шутер также лидировал в двух других - Лучшая игра-тренд и Лучший мультиплеер.

Конкуренцию шутеру составили две другие популярные игры - Fortnite, Splatoon 2, Destiny 2 и Gang Beasts, а также F1 2017, FIFA 18, Tekken 7 и Call of Duty WWII, пишет korrespondent.net

PlayerUnknown’s Battlegrounds является многопользовательским шутером, созданным в жанре королевской битвы. Игра стала рекордсменом на сервисе Steam, собрав 3,23 миллиона пользователей.