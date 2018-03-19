ЕС и Британия согласовали условия переходного периода после Brexit

Евросоюз и Великобритания достигли договоренности о переходном периоде после Brexit. Об этом сказал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции с британским министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом в Брюсселе, собщает Европейская правда в понедельник, 19 марта.

Переходный период рассчитан на период с 29 марта 2019 по 31 декабря 2020 года и предназначен для смягчения последствий Brexit как для Британии, так и для ЕС.

Как сообщает KP.UA, в этот период Великобритания сможет пользоваться всеми правами страны-члена ЕС, оставаясь на едином рынке, но не сможет участвовать в процессе принятия решений в Евросоюзе.

Лондон также сможет вести переговоры и подписывать торговые соглашения во время переходного периода.

Премьер Британии Тереза ​​Мэй и ее коллеги из стран ЕС могут подписать условия соглашения уже на саммите ЕС на этой неделе.