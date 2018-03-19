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Богатейшая женщина Гонконга потеряла половину состояния
// фото: Gafencu / YouTube
17:57, 19 Mar 2018
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Поллианна Чу, считавшаяся богатейшей женщиной Гонконга, потеряла половину своего состояния из-за резкого падения стоимости акций ее компании — ​Kingston Financial Group, сообщает Bloomberg.

Спад стоимости компании, в список активов которой входят отели и казино в Макао, последовал за предупреждением, которое в конце января 2018 года выпустила комиссия по ценным бумагам Гонконга. Регулятор обратил внимание на то, что 20 акционеров контролировали более 90% акций, — это комиссия сочла угрозой для стабильности компании, передает РБК.

После этого котировки акций Kingston Financial Group резко пошли вниз, и к 30 января капитализация компании упала на 17%. Падение стоимости акций на 50% привело к серьезным убыткам для ряда инвесторов, в том числе и для самой владелицы. В январе ее состояние оценивалось в $12 млрд. Однако к настоящему моменту, по данным Bloomberg, состояние Поллианны сократилось до $5,36 млрд.

В результате в списке богатейших женщин Гонконга она опустилась на третье место, уступив Пэнси Хо, дочери Стэнли Хо, называемого «игорным королем» Макао, и Вивьен Чен, входящей в правление конгломерата Nan Fung Group, занимающегося недвижимостью.

Поллианна Чу основала Kingston Financial Group вместе со своим мужем Николасом Чу в начале 1990-х годов. В спектр деятельности компании входят торговля ценными бумагами, корпоративный консалтинг и управление активами. Компании также принадлежат два отеля и казино в Макао — Casa Real Hotel и Grandview Hotel.




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