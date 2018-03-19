Воспитательница детсада в Гратиештах избивала детей

В детсаду №1 столичного пригорода Гратиешты разбирают конфликт между мамой одного из воспитанников и воспитательницей. Елена Брагиш утверждает, что Лидия Осман бьет и запугивает детей.

"Я поначалу не заметила синяк на лбу - его закрывали волосы. А вечером, когда купала его перед сном, случайно коснулась, и он пожаловался на боль. Тогда я и увидела гематому и припухлость", - сказала мама Елена Брагиш.



Сын рассказал, что воспитательница стукнула его во время обеда чашкой - в наказание за то, чего он не делал. А также пожаловался, что она часто грозится наказать детей.



Коллеги Лидии Осман подтвердили - она часто ведет себя с детьми неподобающе.



"Очень агрессивна, ведет себя некрасиво. Подробностей случая с чашкой я не знаю - была в спальне, но удар слышала, и потом сразу заплакал мальчик", - отметила няня виктория Киоса.



Родители воспитанников детсада жалуются, что дети отказываются оставаться в группе, когда на смене Лидия Осман.



"Веду его в детсад, а он всю дорогу только и гадает, какой воспитатель сегодня будет. Если войдя, видит ее, тут же начинается истерика: нет, давай пойдем домой".



"Когда смена госпожи Лидии, просто трагедия. Плачет, будто его режут. Только уведите, и всё".



Саму Лидию Осман нашей съемочной группе найти не удалось. А директор детсада сообщила в социальных сетях об увольнении воспитателя.



"Вот, пожалуйста, есть приказ об увольнении, и мне больше нечего комментировать. И объяснительная есть. Я сказала ей коротко и ясно: уволиться", - отметила директор детсада №1 Анна Гросу.



Гратиештский детсад №1 посещают более 100 детей.



