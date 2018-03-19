Samsung Galaxy S9 провалил почти все краш-тесты. ВИДЕО

Блогеры канала SquareTrade протестировали флагманы Samsung Galaxy S9 и S9+ на противоударность. Результаты неутешительные: устройства провалили почти все краш-тесты и разбивались с первого раза.

Смартфоны прошли четыре теста на прочность: противоударность корпуса, противоударность экрана, тест в крутящемся барабане и тест на гибкость. В итоге смартфон успешно прошёл лишь последнее испытание, в трёх предыдущих корпус разбивался с первого раза.

Единственное, за что девайсы можно похвалить, — это гибкость. Они не сломались при тесте под прессом. Напомним, гибкость обеспечивает им AMOLED-экран, стекло на задней панели также имеет свойство гнуться.

Samsung выпускает флагманы со стеклянными крышками Gorilla Glass начиная с Galaxy S6. Ранее компания уверяла пользователей насчёт прочности корпуса. Как оказалось, он совсем не прочный и может разбиться от любого падения.

Кроме того, девайсы очень трудно отремонтировать. Такой вывод сделали энтузиасты iFixit, занимающиеся созданием инструкций для ремонта гаджетов, передает life.ru.