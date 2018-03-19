ДПМ обвиняет ЛДПМ в продвижении лжи

Демократическая партия Молдовы квалифицирует как лживые заявления пресс-секретаря Либерал-демократической партии Молдовы Иона Тергуцэ, который написал, что примар Гелэузы, Страшенского района, стала жертвой репрессий, потому что отказалась присоединиться к ДПМ.

Пресс-секретарь Демократической партии Молдовы Виталие Гэмурарь заявил, что подобными выступлениями ЛДПМ хочет выйти из анонимности и улучшить свои плохие показатели в соцопросах.

«Информация, распространенная пресс-секретарем ЛДПМ, является ложью. ДПМ не вела переговоры с упомянутым человеком для ее присоединения к партии. Мы считаем, что представители ЛДПМ пропагандируют такую ложь для того, чтобы выйти из анонимности, быть замеченной и, таким образом, преодолеть порог в 0,5%, который они набирают в предпочтениях избирателей в последние годы»,- написал Гэмурарь на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, что сегодня пресс-секретарь ЛДПМ Ион Тергуцэ написал в Фейсбуке, что в ноябре 2017 года Николетту Малай, примара села Гелэуза, вызвали в офис ДПМ и потребовали, чтобы она присоединилась к Демократической партии. Впоследствии она оказалась под следствием в связи с подозрениями в коррупции и злоупотреблением служебным положением.