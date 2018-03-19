Продавщица за год своровала колбасы на миллион рублей

В Нижневартовске полиция установила факт хищения продавщицей колбасных изделий на сумму около 955 тысяч рублей.

Такая недостача образовалась в результате того, что женщина в течение года вносила изменения и предоставляла фиктивные данные в специальную программу, передает Вести.ру.

Там она меняла сведения о наименовании, количестве, весе и цене реализуемой продукции. Продавец уже возместила 400 тысяч рублей потерпевшему лицу.

По уголовному делу по статье "Присвоение или растрата", возбужденному в ее отношении, предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.

На данный момент мера пресечения, избранная злоумышленнице, – обязательство о явке, сообщается на сайте управления МВД по ХМАО