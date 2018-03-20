Во Франции задержан экс-президент Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные источники.

По информации Le Monde, утром 20 марта Саркози явился на слушания во французском Нантере, где был взят полицией под стражу. Судебное заседание было посвящено вопросу о возможном незаконном финансировании властями Ливии его предвыборной кампании.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Он был избран как кандидат от правоцентристской «Союз за народное движение». На выборах в 2012 году он во втором туре проиграл кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду, напоминает meduza.io.