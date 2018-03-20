Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные источники.
По информации Le Monde, утром 20 марта Саркози явился на слушания во французском Нантере, где был взят полицией под стражу. Судебное заседание было посвящено вопросу о возможном незаконном финансировании властями Ливии его предвыборной кампании.
Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Он был избран как кандидат от правоцентристской «Союз за народное движение». На выборах в 2012 году он во втором туре проиграл кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду, напоминает meduza.io.
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Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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СКОРПИОН
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