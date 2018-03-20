В Остине, столице штата Техас, действует серийный подрывник. За 18 дней он устроил четыре взрыва Полиция до сих пор не понимает мотив преступника.
Первый взрыв произошел 2 марта, рассказывает издание meduza.io. В результате ранения получил 39-летний сотрудник строительной компании Texas Quarries Энтони Хаус. Он умер в больнице. Изначально полиция предполагала, что Хаус стал случайной жертвой мести за облаву, которую правоохранительные органы устроили в расположенном неподалеку притоне. Его смерть рассматривалась как единичный случай, а не часть масштабной террористической атаки.
Еще две бомбы в городе взорвались 12 марта. Второй взрыв убил 17-летнего старшеклассника Дрейлена Мейсона; его мать также пострадала, но ее жизнь вне опасности. В результате третьего взрыва была ранена 75-летняя Эсперанца Эррера. Ее доставили в больницу в критическом состоянии.
Во всех трех случаях жертвы находили бомбу в посылке, оставленной на крыльце своего дома. При этом ни Почтовая служба США, ни частные курьерские службы их не доставляли. Свертки взрывались, когда люди их открывали.
Полиция заявила, что атаки могли быть совершены на расовой почве. В пользу этой версии говорило то, что жертвы двух первых взрывов (смерть Энтони Хауса к тому времени стали расследовать как убийство) были афроамериканцами. Позже выяснилось, что их семьи даже знакомы — Фредди Диксон, отчим Энтони Хауса, дружит с дедушкой Дрейлена Мейсона. При этом Диксон сообщил журналистам, что погибшие не знали друг друга.
Пострадавшая при третьем взрыве Эсперанца Эррера — латиноамериканка. Она не была связана с жертвами первых двух атак. По неподтвержденным данным, Эррера могла найти бомбу случайно. Сверток, который она открыла, оставили у дома ее матери, но на нем был указан неверный адрес, сообщила The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
Из-за угрозы взрыва 17 марта был отменен один из концертов ежегодного фестиваля «На юг через юго-запад» в Остине. Организаторы получили сообщение о бомбе, заложенной в месте выступления филадельфийской группы The Roots. Полиция не нашла взрывное устройство, но концерт все равно решили не проводить. Позднее был задержан 26-летний Тревор Ингрэм — предполагается, что именно он отправил ложное сообщение о взрывном устройстве. Позже правоохранительные органы заявили, что этот инцидент на связан с предыдущими атаками.
Шеф полиции Остина Брайан Мэнли призвал организатора взрывов выйти на связь с полицией, «пока кто-нибудь еще не пострадал». «Мы хотим понять, что привело вас к этому, хотим выслушать вас», — заявил Мэнли во время пресс-конференции 18 марта. Также он объявил, что награда за информацию, которая поможет поймать преступника, увеличивается до 115 тысяч долларов (изначально ее размер составлял 15 тысяч).
Через несколько часов после заявления шефа полиции в Остине прогремел еще один взрыв. В результате пострадали двое мужчин; оба были доставлены в больницу с тяжелыми, но не угрожающими жизни травмами.
Четвертая атака отличалась от трех предыдущих. Во-первых, бомба была заложена у дороги, а не оставлена у крыльца жертвы. Во-вторых, взрывное устройство было приведено в действие с помощью растяжки — проволоки, которой коснулись жертвы. В-третьих, пострадавшие были белыми.
То, что после третьего взрыва техасский подрывник сменил почерк, аналитик разведывательной компании Stratfor Фред Бертон и бывший профайлер ФБР Клинт Ван Зандт связывают с тем, что он следит за действиями полиции через СМИ. «Он определенно смотрит новости», — считает Бертон.
Полиция заявила, что в конструкции всех четырех бомб найдены сходства; организатор взрывов назван серийным подрывником. При этом правоохранительные органы до сих пор не поняли мотив преступника. На данный момент следствие собрало более 400 вещественных доказательств и опросили более 200 человек. Кроме того, проверено около 700 сообщений о подозрительных объектах (ни одно из них не подтвердилось). К расследованию подключились ФБР и АТФ.
СМИ сравнивают организатора взрывов в Остине с Унабомбером, отправлявшим бомбы по почте. Бывший сотрудник ФБР Дэнни Колсон отметил, что бомбы техасского подрывника, как и взрывные устройства Унабомбера, имеют довольно сложную конструкцию (полиция это подтверждает).
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