Перекрёсток Штефана чел Маре и Первомайской в Бельцах стал практически непроездным. ВИДЕО

По одному из перекрёстков центральной бельцкой магистрали после снегопада практически невозможно проехать.

На этом участке и прежде было сложно передвигаться из-за ям, но с выпадением снега это и вовсе становится невыполнимой миссией для водителей автомобилей и общественного транспорта, пишет esp.md. Некоторые водители даже отправляются в объезд перекрёстка, чтобы не «убивать» свои машины.

Сегодня утром на месте работала техника: дорожники снимают слой уплотнившегося снега. Проезжать становится легче, но ненамного.

Ситуация на этом участке улицы Штефана чел Маре (от стадиона до автовокзала) стала предметом критики бельчан. Осенью прошлого года местные власти дали разрешение фирме, выигравшей тендер на ремонт, снять верхний слой асфальта. Большего ремонтники не успели — дорога так и осталась зимовать

Нынешний и. о. примара Николай Григоришин признал ошибку местной администрации и заверил, что как только станет тепло, начнётся ремонт улицы. В качестве временного решения он дал указание засыпать ямы асфальтной крошкой. Но это мало помогло.