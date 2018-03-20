Взрыв в центре Кишинева: погибли два человека

Инцидент случился в продуктовом магазине, который находится на перекрестке улиц Матеевича и Армянской, напротив входа в Армянское кладбище.

Около 11 утра мужчина вошел в магазин и взял примерно 10 пачек сигарет и прошел мимо кассы. Его попросил оплатить товар, но он отказался.

У входа в магазин из его сумки выпала граната и взорвалась. Злоумышленник погиб. Также умер и другой мужчина, стоявший у входа в магазин. Еще двое посетителей мазазина пострадали.

Мужчина, взорвавший гранату является жителем Кишинева, 1968 года рождения. Ранее был судим", - сказал Глава ГИП Александр Пынзарь.



Полиция оцепила место происшествия. Дорожное движение в зоне ограничено.

