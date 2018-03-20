Звезда "Секса в большом городе" хочет стать губернатором Нью-Йорка

Звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк и примет участие в праймериз Демократической партии.

В Нью-Йорке давно ходят слухи, что Никсон, которая играла в сериале роль Миранды Хоббс, собирается бороться с нынешним губернатором Эндрю Куомо.

Она объявила о начале своей кампании в понедельник через "Твиттер".

Как сообщает ВВС, 51-летняя актриса никогда ранее не занимала выборные должности.

С 1998 по 2004 год Синтия Никсон играла роль амбициозного адвоката в сериале "Секс в большом городе", за что получила премию "Эмми" в 2004 году.

"Эмми" ей вручал не кто иной, как Дональд Трамп, тогда известный в первую очередь тоже как телезвезда. Последнее время Никсон подвергает его резкой критике.

Синтия Никсон лесбиянка. Она и ее жена Кристин Маринони заключили брак в 2012 году.

Я люблю Нью-Йорк, и сегодня объявляю о выдвижении моей кандидатуры на пост губернатора. Присоединяйтесь к нам, - написала Никсон в "Твиттере".

Кристин Маринони, ЛГБТ-активистка, работала вместе с мэром города Нью-Йорк, демократом Биллом де Блазио. Она ушла со своего поста в феврале.

И Никсон, и Маринони помогали финансово предвыборной кампании де Блазио.