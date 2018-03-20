Британские власти требуют доступа к серверам фирмы, собиравшей данные для Трампа

Британский комиссар по защите информации Элизабет Денэм пообещала получить ордер на обыск для изучения баз данных и серверов, которые используются британской компанией Cambridge Analytica.

Фирму обвиняют в несанкционированном использовании данных 50 млн пользователей социальной сети "Фейсбук" во время избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.

Компания отрицает все обвинения.

В понедельник британский телеканал Channel 4 показал скрытно снятое видео разговора с руководителем компании Александром Никсом, в котором он рассказывает, как его компания может дискредитировать политиков в интересах своих клиентов, сообщает ВВС.

На вопрос корреспондента, выдававшего себя за потенциального клиента, о том, насколько глубоко фирма может копнуть в поисках компромата, Никс ответил: "Ну, мы делаем гораздо больше".

Например, рассказал Никс, можно предложить потенциальному объекту войны компроматов взятку и заснять это на видео.

Также он сообщил, что может "отправить несколько девушек в дом кандидата", отметив при этом, что украинские девушки очень красивы и это обычно прекрасно срабатывает.

Никс добавил: "Я просто перечисляю примеры того, что можно сделать и уже делалось".

Channel 4 сообщил, что журналист телеканала представился посредником богатого клиента, который хотел добиться избрания одного из политических кандидатов в Шри-Ланке.

Cambridge Analytica утверждает, что репортер неверно представил содержание записанных разговоров.

"Подыгрывая ходу беседы и желая оградить нашего клиента от конфуза, мы разыграли несколько нелепых вымышленных сценариев. Cambridge Analytica не поддерживает и не принимает участие в намеренном провоцировании, даче взяток и соблазнении людей", - говорится в заявлении компании.