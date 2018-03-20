Задержана преступная группировка, занимавшиеся контрабандой сигарет в особо крупных размерах

Шесть человек в возрасте от 35 до 60 лет, двое из которых ранее судимы, были задержаны за незаконное пересечение границы с контрабандой сигарет в особо крупных размерах. Подозреваемые действовали в соучастии с гражданами Украины.

Мужчины провозили сигареты марки Hilton Lilac в микроавтобусе и прятали их среди ящиков с хлебом. Полиция обнаружила 78 коробок сигарет, по 39000 упаковок, что эквивалентно 780 000 сигаретам.



В то же время, фигуранты дела сдавали на хранение сигареты на базу в городе Окница, недалеко от места задержания.



Так же в районе Сынжерей, в направлении Бельц, автомобиль марки Toyota Corolla перевозил 15 коробок сигарет без акцизной марки, из которых 7500 пачек должны были пересечь границу Молдовы в Украину через задержанных людей.



В результате обысков, было обнаружено и конфисковано 1 180 000 сигарет, стоимостью в 805 000 леев.



Если вина задержанных будет доказана, им грозит тюремный срок до 10 лет, а так же штраф в размере от 5000 до 10000 условных единиц.



