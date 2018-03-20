Налоговая инспекция начинает проверки по всей стране для выявления неофициального трудоустройства

Главная государственная налоговая инспекция начала кампанию против неофициального трудоустройства. Продлится она три месяца. За это время по всей стране проведут проверки предприятий и организуют ряд информационных акций для работников.

"Санкции очень жёсткие. У экономических агентов 90 дней, чтобы проверить бухгалтерские отчеты и добровольно подчиниться законодательству", - сказала глава управления ГГНИ Николета Немеренко.



Как отмечают налоговики, с той части зарплаты, которую работники получают неофициально, не выплачиваются налоги, а значит, она не учитывается при начислении отпускных, больничных и пенсии.

В прошлом году было выявлен 137 случаев выдачи зарплаты в конверте. Общая сумма штрафов за нарушения составила 12 миллионов леев.







