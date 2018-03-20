В Молдове стали заключать больше страховых контрактов

В Молдове стали заключать больше страховых контрактов. Их общая сумма в прошлом году составила почти полтора миллиарда леев. Это на 4 с половиной процента больше, чем в 2016.

По данным Национального бюро статистики, больше всего было страховок автогражданской ответственности - на 700 млн леев суммарно. За CASCO автомобилисты заплатили 290 млн. Контрактов на страхование жизни заключено на 95 млн леев. Далее - страхование имущества от пожаров и стихийных бедствий - 90 миллионов. И только потом здоровье - 80 млн.



Объем страховых выплат в прошлом году был меньше показателя 2016-го на 5% - 490 млн леев с небольшим. На первом месте закономерно - выплаты по автогражданской ответственности. По CASCO страхователи получили почти 160 млн. По контрактам о здоровье и жизни - почти 50 миллионов в сумме. А страхователям имущества выплатили 13 миллионов леев.



С прибылью год закончили 13 страховых компаний. Семь зарегистрировали убытки.





