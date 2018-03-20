Ситуация на дорогах страны за последние сутки

За последние сутки спасатели вытянули из снежных заносов 11 единиц транспорта, в том числе три неотложки и школьный автобус. Больше всего обращений зафиксировали в Комрате, Хынчештах, Страшенах, Сороках, Теленештах, Оргееве и Кишинёве.

По данным Государственной администрации дорог, на расчистку национальных трасс мобилизовали более 650 дорожников и свыше 300 единиц спецтехники. Рабочие использовали почти полторы тонны реагента.

Генинспекторат полиции сообщает, что минувшей ночью зарегистрировали одно ДТП в Оргеевском районе. Пострадал один человек.

Вместе с тем, Таможенная служба этим утром объявила о возобновлении работы КПП паромного типа «Косэуць», который был закрыт 15 марта в связи с повышением уровня воды в реке Днестр.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила на 17-22 марта желтый код метеоопасности в связи с резким похолоданием. Синоптики прогнозируют снегопады, сильный ветер и резкое похолодание. В последующие дни температура воздуха днем будет около -2˚С, а ночью около -8˚С.







