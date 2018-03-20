Работу психологов в Молдове будет регулировать специальная палата

В Молдове появится Палата по регулированию деятельности психологов. Это предусматривает законопроект, предложенный Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Сейчас деятельность психологов, работающих в Молдове, практически не регулируется. Нет инстанций, выдающих аккредитации. Мы хотим, чтобы профессионалы этой области приносили пользу обществу, проявляли компетентность, отвечали за качество предоставляемых услуг и соблюдали конфиденциальность", - сказала депутат ДПМ Валентина Булига.



Документ предусматривает создание единой базы данных психологов.



"В последнее время в интернете появилось много объявлений, в которых предлагаются услуги психологов. Среди них можно увидеть и рекламу дипломных работ, которые позволяют получить документ о психологическом образовании."



Сами специалисты проект привествуют и отмечают, что он будет стимулировать специалистов совершенствовать свои навыки.



"Речь не только о трех годах факультета, но и о последующей обучении в конкретной области: клинической психологии, школьной, организационной, инженерной, военной. Существует множество курсов, возможность обучения на мастерате", - сказала психолог Вероника Каланча.



И граждане согласны, что профессионализм психологов должны оценивать эксперты.



"Сейчас много аферистов, желающих заработать на проблемах людей. Нужно быть осторожным, с кем и о чем говоришь."



"Каждый специалист заинтересован в утверждении своей репутации и стремится к самосовершенствованию. Нередко мнение людей о нем - лучшая оценка его квалификации."



Законопроект должны рассмотреть в правительстве, а затем отправить на утверждение в парламент.



