Румыния выделяет на оборону больше всего средств среди стран-членов НАТО

Румыния тратит больше всего средств на модернизацию военной техники среди стран-членов НАТО. Вложения составляют треть военного бюджета. Об этом говорится в отчёте генерального секретаря организации.

Соседняя страна также входит в список государств-лидеров, увеличивших в этом году бюджет на оборону. Она занимает шестое место после США, Греции, Великобритании, Эстонии и Польши.

Кроме того, она активно участвует в миссиях Североатлантического альянса в Афганистане и Косово, и в совместных манёврах с другими странами.

Румыния также входит в программу контроля за территориями посредством беспилотников, которую запустят в следующем году.







