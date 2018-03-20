Рядом с жуткой куклой стоит детская бутылочка, наполненная красной жидкостью, которая напоминает кровь.

Ролик стал вирусным и собрал почти два с половиной миллиона просмотров. Пользователи "Фейсбука" оставили к нему больше девяти тысяч комментариев, передает Лайф.

"Он выглядит так реально, и его глаза следят за тобой. Я бы боялась проснуться и обнаружить его ползающим вокруг"

После того как видео стало вирусным, ребёнок-вампир завёл собственную страницу в "Инстаграме". Там кукла сообщает, что она куда старше, чем кажется, но не раскрывает секрет своего жуткого взгляда.

"Я могу выглядеть младенцем, но за моими плечами сотня лет", Dennis V Trance.