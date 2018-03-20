Неизвестные на Hummer обстреляли из автомата инспекторов ГИБДД в Петербурге

Минувшей ночью неизвестные на автомобиле Hummer открыли стрельбу из автомата по экипажу ГИБДД. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

ЧП произошло на Коломяжском проспекте на съезде с моста на Черной речке. Нападавшие направились в сторону Пионерской.

По данным очевидцев, сотрудники ГИБДД не пострадали. Они погнались за Hummer, но спустя 30 минут вернулись на место ЧП и стали собирать гильзы, передает Znak.com

Официального комментария по данному инциденту пока не поступало.







