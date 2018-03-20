В Мексике лев задрал сотрудника зоопарка

В Мексике сотрудника зоопарка задрал лев. Об этом сообщило издание The Mirror.

Густаво Серрано Карабаха из города Тулансинго убирал клетку льва и после этого забыл закрыть ее на ключ. Хищная кошка выбралась наружу, напала на 28-летнего работника и вцепилась зубами ему в шею. Тело погибшего обнаружили другие работники, пишет Лента.ру.

Представитель администрации города Фернандес Перес Ромеро заявил журналистам, что убившего Карабаху 22-летнего льва по кличке Кимбо не будут усыплять. По его словам, власти разработают новые меры безопасности при работе с дикими животными в неволе. Семье погибшего будет оказана материальная помощь.

Как утверждает Ромеро, в зоопарке совсем недавно провели работы по обеспечению безопасности: переделали клетку для львов и построили новый забор по периметру зоопарка.





