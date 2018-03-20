Суд обязал Telegram передать ФСБ ключи шифрования

Верховный суд России отклонил иск юристов компании Telegram, которые пытались добиться отмены приказа ФСБ по поводу дешифровки сообщений. Об этом сообщают РИА Новости.

"В удовлетворении иска отказать", — огласила решение судья.

Теперь у Telegram есть 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В компании Павла Дурова пообещали подать апелляцию.

Ранее в ФСБ России заявили, что переписку пользователей в Telegram и других мессенджерах нельзя считать тайной, поэтому ведомство должно иметь право получать к ней доступ без судебного разрешения, пишет korrespondent.net

Напомним, Павел Дуров раньше заявлял, что мессенджер Telegram не имеет никакого отношения к России и не является российским продуктом.