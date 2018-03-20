Влад Плахотнюк: Мы решили политически поддержать отмену службы в армии по призыву!

Новобранцев будут постепенно заменять профессиональные военнослужащие.

Демократическая партия Молдовы предоставит правительству политическую поддержку для отмены обязательной военной службы и перехода на контрактную систему. Об этом заявил лидер ДПМ Влад Плахотнюк на брифинге после еженедельного заседания партии.

Лидер демократов сказал, что ДПМ потребовала еще в прошлом году, чтобы правительство провело масштабное исследование и разработало план действий с целью превращения армии в профессиональную с отменой обязательного призыва.

«Мы потребовали подобного исследования после поступивших сигналов касательно условий, которые сейчас может предоставить наша армия молодым новобранцам, условий, которые недостаточны для хорошей подготовки и достойного проживания на период прохождения военной службы. Другая причина заключается в том, что некоторые молодые люди платят большие суммы денег для того, чтобы избежать военной службы. Служат только те, у кого нет денег, чтобы заплатить, и здесь мы говорим об очень серьезной проблеме, которую нужно решить раз и навсегда»,- заявил Влад Плахотнюк.

Выводы исследования подтвердили обеспокоенность общества и необходимость глубокой и срочной реформы данной области. Более того, любая отсрочка реформы негативно скажется на возможностях национальной армии.

«Поэтому сегодня мы приняли политическое решение отказаться от обязательной военной службы. Это будет сделано поэтапно, примерно через два года количество молодых новобранцев снизится и обязательная служба по призыву будет окончательно отменена. В ближайшее время министерство обороны начнет этот сложный процесс, а первые сокращения произойдут осенью, когда место новобранцев займут военнослужащие по контракту, оснащенные по современным стандартам»,- пояснил лидер ДПМ.

По его словам, одновременно правительство будет решать все вопросы, связанные с логистикой и заработной платой, с тем чтобы создать современную, технически и финансово улучшенную армию с профессиональными военнослужащими.Обязательная военная служба составляет сейчас 12 месяцев.