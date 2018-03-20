В США на пляже нашли загадочное существо

В США на берегу Джорджии было найдено тело загадочного морского существа. На видео его снял один из туристов во время круиза по морскому заповеднику. Об этом пишет The Daily Star.

Автор видеоролика Джефф Уоррен отметил, что изначально принял найденное существо за морского котика. Однако позднее, когда корабль подплыл ближе к берегу, он понял, что ошибся. Неопознанное существо имело длинную шею и маленькую голову, пишет korrespondent.net



Пассажиры корабля усмотрели в животном схожесть "с лохнесским чудовищем". В настоящий момент происхождение морского обитателя не установлено.

По словам Главы Службы рыбной и дикой природы США Дэна Эша, иногда разлагающиеся тела акул могут напоминать внешне плезиозавров. Эти существа, жившие около 199,6-65,5 миллионов лет назад, обладали длинными шеями и маленькими головами.