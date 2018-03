Автор видеоролика Джефф Уоррен отметил, что изначально принял найденное существо за морского котика. Однако позднее, когда корабль подплыл ближе к берегу, он понял, что ошибся. Неопознанное существо имело длинную шею и маленькую голову, пишет korrespondent.net



Пассажиры корабля усмотрели в животном схожесть "с лохнесским чудовищем". В настоящий момент происхождение морского обитателя не установлено.

По словам Главы Службы рыбной и дикой природы США Дэна Эша, иногда разлагающиеся тела акул могут напоминать внешне плезиозавров. Эти существа, жившие около 199,6-65,5 миллионов лет назад, обладали длинными шеями и маленькими головами.

WHAT IS THIS? A man from Waycross, Georgia found his own version of the Loch Ness Monster on Friday while at Wolf Island.



What do you think this is? pic.twitter.com/gSPTJP54X4