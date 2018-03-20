Плахотнюк: Правые партии не могут разговаривать даже друг с другом, выдвигая разных кандидатов

Демократическая партия Молдовы ожидает ответа от проевропейских партий на предложение поддержать единого кандидат на досрочных местных выборах в Кишиневе. Лидер ДПМ Влад Плахотнюк заявил, что приглашения к диалогу были направлены нескольким проевропейским партиям, но их проигнорировали. В этом контексте Плахотнюк предупредил, что за возможную победу социалистов в столице прямую ответственность понесет правая оппозиция.

«С сожалением констатируем и сообщаем, что вместо того, чтобы ответить на наши призывы, мы видим в СМИ импульсивные заявления от тех, кому были направлены эти письма, и выдвижение все большего число кандидатов проевропейскими партиями, которые имеют небольшие шансы на победу», - сказал Влад Плахотнюк.

В этом контексте лидер демократов отметил полное отсутствие открытости к диалогу правых партий. «Мы наблюдаем категорический отказ общаться не только с Демократической партией, но даже между собой. То есть эти партии, некоторые из которых несколько месяцев назад с энтузиазмом объявили, что создадут избирательный блок, сегодня даже не общаются друг с другом», - сказал Плахотнюк.Председатель ДПМ отмечает, что правые партии с почти в точности повторяют ошибки, допущенные ими на президентских выборах, ошибки, которые привели к поражению Майи Санду и победе социалистов.

«Их реакции, вызванные призывами к диалогу, нас не удивляют, но их высокомерное отношение может снова разочаровать правоцентристский электорат, потому что граждане хотят участвовать в борьбе за Кишинев, а не участвовать в конкурсе гордости и политических разочарований. Мы хотим обратить внимание на то, что эти партии, отказавшиеся от диалога и продвигающие свои корыстные интересы, понесут прямую ответственность, если социалисты выиграют примэрию Кишинева», - предупредил лидер ДПМ.