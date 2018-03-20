Фото с места взрыва в кишиневском магазине

Первые фото с места взрыва в магазине на перекрестке улиц Матеевича и Армянской, в котором погибли два человека, и еще двое пострадали.

Гранату на пороге магазина взорвал мужчина, который до этого пытался получить сигареты, не заплатив.



Около 11 утра мужчина вошел в магазин и взял примерно 10 пачек сигарет и прошел мимо кассы. Его попросил оплатить товар, но он отказался.

У входа в магазин из его сумки выпала граната и взорвалась. Злоумышленник погиб. Также умер и другой мужчина, стоявший у входа в магазин. Еще двое посетителей мазазина пострадали.

Мужчина, взорвавший гранату является жителем Кишинева, 1968 года рождения. Ранее был судим", - сказал Глава ГИП Александр Пынзарь.





Дорожное движение по улице Матеевич в периметре улиц Болгарской и Василе Александри приостановлено





