Плахотнюк потребовал в срочном порядке принять закон о защите врачей от агрессивных пациентов

Парламент ускорит процедуру принятия в окончательном чтении закона, который предусматривает ужесточение наказаний в отношении тех, кто нападает на врачей. Об этом заявил председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк на брифинге после еженедельного заседания политформирования.

«Мы хотим избежать ситуаций, как та, что произошла недавно, когда на врача напали. А когда такие случаи происходят, виновные обязательно должны понести наказание в соответствии с законом. Мы потребовали от наших представителей в парламенте срочно проголосовать в окончательном чтении за закон об ужесточении наказания для тех, кто агрессивно ведет себя по отношению к врачам», - сказал Плахотнюк.

В то же время Плахотнюк отметил, что получает письма от граждан о некоторых злоупотреблениях со стороны врачей, в том числе об их отказе в консультации.

«Мы также обсудили на еженедельном заседании действия по подготовке врачей, призванные улучшить их отношение к пациентам. Мы оценим результаты этих изменений, проведя специальные опросы общественного мнения, а также исходя из звонков граждан на специальную телефонную линию министерства здравоохранения», - заявил лидер ДПМ.

Плахотнюк добавил, что Министерство здравоохранения должно предпринять больше действий с целью дебюрократизировать деятельность врачей, чтобы они не тратили время на ненужные действия.



