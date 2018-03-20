Подробности взрыва гранаты в столичном магазине. ФОТО

Два человека погибли и еще двое получили ранения при взрыве гранаты в магазине на перекрестке улиц Матеевича и Армянской.

Глава ГИП Александр Пынзарь провел пресс-конференцию об инциденте. Он сообщил, что около 11 утра мужчина вошел в магазин и взял примерно 10 пачек сигарет и прошел мимо кассы. Его попросил оплатить товар, но он отказался.

У входа в магазин из его сумки выпала граната и взорвалась. Злоумышленник погиб. Также умер и другой мужчина, стоявший у входа в магазин. Еще двое посетителей магазина пострадали.

"Мужчина, взорвавший гранату является жителем Кишинева, 1968 года рождения. Ранее был судим", - сказал глава ГИП Александр Пынзарь.

Грохот раздавшегося взрыва был слышен издалека. Дорожное движение по улице Матеевич в периметре улиц Болгарской и Василе Александри приостановлено.