Украинского военного подозревают в продаже деталей танка

Военнослужащий-контрактник 1-й отдельной танковой бригады задержан по подозрению в сбыте элементов динамической защиты танков гражданскому лицу. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона во вторник, 20 марта.

По версии следствия, задержанный - водитель танковой роты - снял и продал гражданскому лицу за 11 тысяч грн 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом, таким образом "ослабив боеспособность танкового подразделения".

Как отметили в прокуратуре, вышеупомянутые заряды типа ХСЧКВ-34 используются в модулях динамической защиты танков "Нож" украинского производства, пишет korrespondent.net

"Предварительно установлено, что указанные заряды были демонтированы с нескольких танков Т-64БМ "Булат" на территории военной части и вынесены с целью продажи", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении за незаконный сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Также военному могут инкриминировать похищение военнослужащим оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

Кроме того, решается вопрос избрания задержанному меры пресечения в виде ареста и наложения ареста на имущество.