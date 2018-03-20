Спилберг рассказал, когда начнет снимать нового Индиану Джонса

Режиссер Стивен Спилберг рассказал, когда приступит к съемкам пятого фильма об Индиане Джонсе. Об этом пишет Vulture.

Кинематографист отметил, что старт съемок запланирован на следующий год. При этом часть работ должна пройти в Великобритании, пишет korrespondent.net

По информации издания, в настоящее время официальная премьера пятого фильма об Индиане Джонсе заявлена на 2020 год. При этом названия картина пока не имеет.