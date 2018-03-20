Высылаемые российские дипломаты покинули посольство в Лондоне

Высылаемые российские дипломаты и их семьи покинули посольство в Лондоне.

Колонна из более чем десятка машин и микроавтобусов отправилась в аэропорт. Проводить коллег вышли все сотрудники посольства.

Всего Лондон высылает 23 сотрудника посольства. Этот шаг власти объяснили возможной "причастностью России" к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Включая членов семей, Соединенное Королевство покинут порядка восьмидесяти человек, сообщает РИА Новости

Среди уезжающих много детей. Некоторые дипломаты везут с собой домашних животных.

Сейчас они уже прибыли в аэропорт Стэнстед, откуда спецрейсом отправятся в Москву. Как сообщалось, в аэропорт приедет и посол в Лондоне Александр Яковенко, чтобы лично попрощаться с дипломатами.

Британские дипломаты, высылаемые из Москвы в рамках ответных мер, вернутся на родину в ближайшие дни.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва, однако доказательств в пользу этой версии до сих пор не привел. Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о ряде ограничительных мер против России, в том числе о высылке 23 дипломатов и заморозке двусторонних контактов на высоком уровне.

В ответ российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании, отозвал согласие на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также объявил о прекращении деятельности Британского совета.

Владимир Путин заявил, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Он подчеркнул, что Москва готова к сотрудничеству в расследовании, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны











