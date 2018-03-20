Ученые определили сроки наступления экстремальной жары в США

Американские ученые установили, что связанное с деятельностью человека изменение климата приведет в 2020 году к тому, что на западе и юго-западе США участятся периоды экстремальной жары. С выводами исследователей можно ознакомиться в пресс-релизе, опубликованном на портале EurekAlert!.

В своей работе исследователи из Школы морских и атмосферных наук в Майами использовали климатические модели и погодные данные, собранные в период с 1900 по 2010 год. Это позволило им спрогнозировать рост температуры воздуха в летние месяцы до конца XXI века. При этом экстремальная жара определялась как период продолжительностью в три или более дней, когда температура достигала рекордно высоких значений.

Глобальное потепление, как отмечают исследователи, станет главным фактором возникновения тепловых волн в районе Великих озер (северо-восток США) к 2030 году и на Великих равнинах (предгорное плато в США и Канаде, расположено в центре материка) к 2050-2070 годам. Ученые предупреждают, что при этом увеличится смертность среди людей, чувствительных к высокой температуре воздуха, пишет РИА Новости

Ранее климатологи предсказывали, что более пяти миллионов жителей Земли потеряют дома к 2100 году из-за роста уровня моря даже в том случае, если Парижские соглашения будут исполнены, и планета станет горячее всего на 1,5-2 градуса Цельсия. По словам специалиста из Принстонского университета в США, даже тогда жителям многих прибрежных регионов придется сражаться с учащением потопов.





