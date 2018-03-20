Охранник стрелял в посетителей кафе из-за отказа оплатить счет

Сотрудник охранного агентства в Таразе (на юге Казахстана) ранил из ружья двоих посетителей кафе в результате конфликта из-за отказа оплатить счет, сообщила во вторник пресс-служба департамента внутренних дел Жамбылской области.

В полиции сообщили, что вечером 16 марта поступило сообщение о том, что в одном из кафе возникли беспорядки.

"Прибывший на место патрульный экипаж выяснил, что в кафе произошла драка между сотрудниками охранного агентства и посетителями, которые отказывались платить по счету. В ходе инцидента один из сотрудников охранного агентства произвел выстрелы из ружья, ранив в ногу двоих посетителей. В результате драки были госпитализированы четыре ее участника", — говорится в сообщении.

Зарегистрировано два уголовных дела по статьям "хулиганство" и "превышение полномочий служащими частных охранных организации с применением оружия", пишет РИА Новости

"В настоящее время назначен ряд экспертиз, ведется досудебное расследование", — проинформировали в полиции.







