На северо-западе Китая задержали расхитителей древних гробниц

Полиция провинции Цинхай на северо-западе Китая задержала 13 подозреваемых в расхищении древних захоронений, сообщается в аккаунте провинциальной полиции в соцсети Weibo.

Подозреваемые были задержаны в минувшие выходные в уезде Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа. Их подозревают в проведении незаконных раскопок и извлечении более 400 ценных артефактов. Некоторые из гробниц датируются 7 и 8 веком.

Расследование продолжается, других подробностей пока не приводится.

РИА Новости , в Как сообщаетуезде Дулан находятся более двух тысяч захоронений эпохи династии Тан (618-907 годы). Гробницы часто привлекают преступников и становятся объектами незаконных раскопок из-за того, что с 1982 года в этом районе нашли достаточно много серебряных, бронзовых и золотых артефактов.







